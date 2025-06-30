Звезда фильма «Большая перемена» Светлана Крючкова рассказала о встрече с покойным мужем. В интервью Экспресс газете актриса призналась: она даже не осознала, что все происходило не наяву, и начала «сходить с ума».

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Своей главной любовью в жизни Светлана Крючкова называет второго супруга Юрия Векслера, снявшего фильмы «Старший сын», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и другие. Пара прожила в браке 14 лет, у них родился сын Дмитрий. Вместе они пережили немало испытаний: так, когда артистка была на пятом месяце беременности, она едва не потеряла мужа — он перенес инфаркт. В 1988 году супруги развелись, а всего через три года оператор скончался от второго инфаркта.

Светлана Крючкова вспомнила об одном случае, который заставил ее не на шутку испугаться: тогда к ней во сне пришел уже покойный супруг. Мужчина начал как ни в чем не бывало разговаривать с актрисой.

«Однажды приснился мой, увы, покойный муж — кинооператор Юра Векслер. Я у него спрашиваю: „Юрочка, что ты здесь делаешь, ведь ты умер?“ А он отвечает: „Светочка, ну что ты такое говоришь? Я живой, я рядом, все вижу, что здесь происходит и чем ты занимаешься“. И дальше так отчетливо продолжает: „Какой у тебя новый муж хороший, и сын хороший. Покорми меня, я очень голодный“», — поделилась Светлана Крючкова.

Артистка уже была готова накормить мужа и стала накрывать на стол, но вовремя осознала, что «сходит с ума».

«Проснулась, стала стол накрывать… Про себя думаю: „Света, ты сходишь с ума, остановись“. Но не могла же я не покормить мужа?» — рассказала звезда «Большой перемены».

Актриса призналась, что ей часто снятся вещие сны, когда она воплощает на экране образы исторических персонажей. Светлана Крючкова вспоминает: «Едва не сошла с ума от снов, когда снималась в роли Екатерины Великой в фильме „Царская охота“. Казалось, императрица управляла мной».

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