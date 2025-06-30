В российском городе выпускникам гимназии выдали аттестаты с грамматической ошибкой

В Екатеринбурге выпускникам гимназии №35 выдали аттестаты с грамматической ошибкой. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

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По данным российского издания, учащиеся заметили опечатку: вместо слова «медицины» в документах было напечатано — «Основы практической медищины».

В городском управлении образования признали ошибку и пообещали ее устранить в сжатые сроки. 23 выпускника вернут полученные аттестаты о среднем общем образовании обратно в гимназию.

До этого сообщалось, что в Москве две школьницы оказались в больнице после употребления таблеток.

После употребления несовершеннолетние смогли дойти до ближайшего отеля, где уснули на диване в лобби. Приехавшие на вызов медики увезли подростков в больницу с подозрением на отравление психотропными веществами.