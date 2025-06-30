Симоньян заявила о грядущем воскрешении 150 миллиардов человек

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян заявила о грядущем «медицинском воскрешении» 150 миллиардов человек, которые жили на планете. Об этом она сообщила в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

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— (...) когда-то люди подойдут к технологии, которую можно назвать медицинским воскрешением. То есть по ДНК можно будет воскрешать людей. Люди будут воскрешены. У нас за всю историю существования жило 150 миллиардов (человек — прим. «ВМ»), вот их воскресят, — подчеркнула Симоньян.

По ее словам, в своей новой книге, которая выйдет летом, она также описала чипирование человечества. Она выразила мнение, что появление чипа, который будет передавать информацию прямо в мозг, приведет к потере актуальности школ, и тратить на них деньги станет бессмысленно.

Ранее Маргарита Симоньян вновь призвала неравнодушных молиться за здоровье ее мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который уже полгода находится в коме.