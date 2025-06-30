Омск как на ладони. Изучаем новый путеводитель по городу

Омичам предлагают заново познакомиться с городом с помощью нового гида. В рамках празднования Дня молодёжи омичам презентовали новый путеводитель по городу. Инновационным гидом, разработанным для самостоятельных и полезных путешествий, уже можно пользоваться. Программа "Больше, чем путешествие" второй раз выпускает путеводители по Молодёжным столицам России. В 2024 году первыми в серии стали гиды по Москве и Владивостоку, а в минувшие выходные вышли электронные и печатные издания, а также аудиогиды по Омску и Перми. В них мультяшные персонажи Афанасий и Ника представляют ключевые достопримечательности. Их маршрут включает прогулки по самым интересным городским местам, знакомство с молодёжными проектами и культурными пространствами. Арсений Попов Гид оценил и актёр театра, кино и телевидения, комик, шоумен, участник шоу "Импровизаторы" на телеканале "СТС" Арсений Попов, который родился и вырос в нашем городе. Он рассказал, что когда-то сам хотел вести тревел-блог о российских городах. Его идея заключалась в том, чтобы показывать самые фотогеничные места и раскрывать их красоту. - Омск - мой родной город, о котором сегодня так тепло говорили, - яркий тому пример. Путешествия по родной стране невероятно обогащают, помогают осознать, где ты живешь, чем гордиться, и открывают Россию как огромный источник вдохновения, - подчеркнул Арсений Попов. Артист также поделился своими мыслями о родном городе. Он отметил, что участникам шоу трудно выступать перед омичами, потому что те не смеются над их шутками. В путеводитель интегрирована интерактивная карта города от 2ГИС , на которую нанесены все локации и шесть эксклюзивных маршрутов. Помимо этого, здесь есть подборки, которые знакомят пользователей с богатой историей города, культурным кодом Омской области, а также креативными пространствами. Среди главных достопримечательностей Омска - театры, соборы и места, рассказывающие о разных этапах его истории. Путеводитель также рекомендует посетить музеи: как классические, так и под открытым небом. Не забыты и креативные пространства, где можно ознакомиться с современным искусством и инициативами местных творцов. Например, в иммерсивном театре зрители имеют возможность влиять на развитие сюжета, решая, как закончится та или иная постановка. Гостям также предлагается оценить, как омичи креативно подошли к отсутствию подземного транспорта, устраивая целую выставку в метропереходе. Для тех, кто ищет приключения и готов к новым открытиям, путеводитель предлагает отправиться в путешествие по Омской области. Туристам рекомендуют посетить берег Драверта, музей-заповедник "Старина Сибирская" и село Ачаир. В каждом разделе представлены места, где можно сделать лучшие фотографии. Каждый объект описан с вниманием к деталям, включая информацию о работах и особенностях посещения. В конце документа разместили событийный календарь, где прописаны все массовые мероприятия до конца 2025 года. По этой ссылке вы найдёте документ, который можете изучить самостоятельно, скачать его или поделиться с друзьями. Мы тоже не упустили возможность оценить масштаб празднования Дня молодёжи в Омске. На нашем сайте вы найдёте красочные фоторепортажи с концертов Егора Крида, JONY и группы "5УТРА" . Отдельно нам удалось снять познавательные и увлекательные активности, которые в эти выходные развернулись на Любинском проспекте. Главное изображение создано с помощью Midjourney