В Тольятти Самарской области подростки посреди парка Победы спели украинский гимн. Действия россиян попали на видео, соответствующий ролик был опубликован в группе «Происшествия Тольятти» во «ВКонтакте».

На представленном ролике группа юношей и девушек со смехом исполняют мелодии на украинском языке.

Удалось выяснить, что в парке старшеклассники праздновали выпускной.

После распространения видео в соцсетях подростками заинтересовались сотрудники полиции. Правоохранители пообещали найти школьников в рамках организованной проверки.

До этого сообщалось, что в Борском районе Нижегородской области 13-летняя девочка спела песню на могиле бойца специальной военной операции (СВО) и пообщалась с полицией.

Школьница извинилась перед дядей похороненного участника спецоперации.