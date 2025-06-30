Артемий Лебедев раскрыл недостаток США

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что в США на улицах мало камер наблюдения. В своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», он также объяснил, почему считает такую особенность недостатком.

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Блогер высказался о достоинствах наличия камер видеонаблюдения, комментируя новость о краже в США партии из 280 тысяч яиц.

«Эта история лишний раз подтверждает то, что гораздо лучше жить в стране, где на каждом столбе стоит видеокамера, потому что ты потом можешь всех мошенников тут же через полчаса *** [наказать], и у них пропадет желание быть мошенниками», — заявил Лебедев.

Блогер также добавил, что в Америке камер видеонаблюдения «действительно нет практически нигде».

Ранее Лебедев также раскритиковал метро в Нью-Йорке, описав его фразой «психиатрическая лечебница на выезде». Он указал, что обычные жители США стараются избегать этого места в Нью-Йорке.