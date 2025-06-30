Пророчества о будущем апокалипсисе могут скрывать в тайных архивах Ватикана

Секретные документы XVI века, обнаруженные в ватиканском архиве, вызвали резонанс в научных и религиозных кругах. Особый интерес вызвала «Карта апостола Иоанна», на которой изображен мир, сильно отличающийся от современного: Европа частично скрыта водой, Америка — архипелаг, а Антарктида — без льда. Поразительное совпадение с современной батиметрией ставит под вопрос возможности средневековых авторов.

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Некоторые эксперты считают, что речь может идти о зашифрованных сведениях о климатических циклах. Сопутствующие тексты описывают явления, напоминающие глобальное потепление, а временная метка — «шестой век после открытия Нового Света» — отсылает к XXI веку. Это усиливает тревогу по поводу возможных катастрофических изменений климата.

Почему Церковь хранит молчание, остается предметом споров. Одни считают, что разглашение вызвало бы панику и дестабилизацию, другие — что за изучением подобных материалов следуют исчезновения ученых. В качестве примера приводят случай с исследователем карты Пири Рейса, который исчез после сенсационных заявлений.

Современные климатические аномалии подтверждают опасения. Нарушения в течениях и рост уровня моря перекликаются с данными из архивов. Если прогнозы верны, к 2070 году под воду могут уйти дельты рек и приморские государства. Как сказано в одном из документов: «Мир забыл, но вода помнит», передает «Пронедра».

Художница Ре Тацуки, которую называют «японской Вангой» сделала предсказание о новой катастрофе. В ее пророчестве говорится о сильнейшем землетрясении, которое произойдет в Японии в июле 2025 года.