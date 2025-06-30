Назван срок восстановления пострадавших из-за СВО лесов

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Российские леса, пострадавшие в ходе специальной военной операции (СВО), будут восстановлены за два года. Сколько продлятся работы по рекультивации, агентству Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Назван срок восстановления пострадавших из-за СВО лесов
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Более точный срок будет ясен после оценки масштабов разминирования — этот фактор руководитель ведомства считает ключевым. Следом на территориях боевых действий будут разобраны блиндажи, оборудование и прочие сооружения. Работы по лесовосстановлению предполагают вырубку погибших растений, посадки и рекультивацию, рассказал Советников.

«Мы по России восстанавливаем 1,2 миллиона гектаров в год — это больше, чем все леса Курской, Белгородской и Брянской областей вместе взятые. Поэтому мощности и объемы у нас есть, но остаются вопросы разминирования, разборки», — отметил чиновник.

В 2023 году фонд лесовосстановления в России достиг рекордного значения. По итогам года он составил 35,2 миллиона гектаров — такой результат не фиксировал ни разу за последние 27 лет.