Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев стартовал в России

Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице стартовал в России.

Теперь, согласно постановлению правительства, иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в Россию заполнить электронное заявление.

Уточняется, что в случае наличия документально подтверждённых обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию, такие как экстренное лечение, тяжёлая болезнь, смерть близкого родственника, указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа.

Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID, которое является аналогом портала «Госуслуги», однако предназначено для использования только иностранцами.

Пресс-служба российского посольства в Казахстане ранее заявила, что на границе России с 30 июня стартует эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев без визы.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также сообщил, что в 2026 году может появиться устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка.