Симоньян рассказала о подарке от таинственного ухажера

Супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян неожиданно рассказала о подарке от таинственного поклонника. В своем Telegram-канале журналистка призналась, что в школьные годы ухажер своими руками изготовил для нее колье.

Маргарита Симоньян отреагировала на комментарии подписчиц, обративших внимание на ее колье из каленых гвоздей на архивных кадрах с выпускного в школе. Главный редактор RT раскрыла: это был подарок молодого человека, который в те годы за ней ухаживал. Однако у этой истории был печальный конец — украшение было утеряно.

«Изготовил мой тогдашний ухажер, местный парнишка. Когда через пять лет срочно переезжала на работу в Москву, оставила колье в Краснодаре, в квартире. Забирала только самое нужное: и чемодан один, и жить в Москве было негде, спала у родственников на полу. <…> А когда через годы обустроилась в Москве и приехала в Краснодар за своим оставленным скарбом, колье уже не было», — поделилась Маргарита Симоньян.

Журналистка призналась: она даже не может предположить, где находится колье. Маргарита Симоньян резюмировала: «Не знаю, куда задевалось. Жалко, конечно».

Напомним, с конца декабря 2024 года Тигран Кеосаян находится в коме, он также пережил клиническую смерть. У 59-летнего режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян признавалась, что тяжело переживает происходящее, но не опускать руки ей помогает вера и поддержка всех неравнодушных.