На руке сына Кадырова заметили дорогостоящие часы

Эксперты Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) определили, что во время свадьбы на руке 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама были надеты часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенные 320 бриллиантами.

Уточняется, что их стоимость составляет 27,7 миллиона долларов.

Ранее президент Владимир Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни со свадьбой.

О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно 27 июня. Как выяснилось, праздник пройдет в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни. Она из родного села Кадыровых. Другие подробности о личности будущей супруги сына главы Чечни не приводятся.