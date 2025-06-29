Российская 76-летняя стримерша ради выплаты кредита продала свои скины в CS2

Пожилая стримерша под ником i_olga, более известная на Twitch как «Бабушка Ольга», сообщила о продаже практически всех своих скинов в Counter-Strike 2, чтобы помочь погасить кредит своих родственников. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Пенсионерка отметила, что кредит был оформлен не ею лично, однако последствия коснулись всей семьи. После завершения одной из недавних трансляций к ней, предположительно, пришли коллекторы.

«После того как закончила стрим, в дверь постучали, вы сами понимаете, кто приходит и требовательно стучит. Берегите себя, своих родных и старайтесь не брать кредиты, ребятки», — подписала публикацию i_olga.

Несмотря на предложения подписчиков обратиться за поддержкой к зрителям, стримерша проигнорировала советы.

«Бабушка Ольга» ведет трансляции на платформе Twitch, где ее аудитория превышает 213 тыс. подписчиков. Ей 76 лет и она играет в Counter-Strike 2. В мае за пенсионерку заступился киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев, когда Ольгу выгнали из матча за слабый уровень игры.