В Шереметьеве отреагировали на информацию о скоплении пассажиров в аэропорту

Оно было вызвано прибытием в одно время семи международных рейсов, уточнили представители авиагавани.

«Информация об ожидании на паспортном контроле более двух часов пассажиров рейсов, прилетевших из Египта, Катара и Кубы, которая распространяется некоторыми СМИ, не вполне достоверна. Возникновение временных скоплений в этой зоне было обусловлено единовременным прибытием семи международных рейсов в период с 14:00 до 15:00 мск, более тысячи человек прибыли в течение 15 минут», — говорится в заявлении.

В пресс-службе Шереметьева уточнили, что ожидание в зоне паспортного контроля для граждан России не превышает получаса, для иностранных граждан — не более 40 минут.