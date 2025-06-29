Азербайджанская диаспора России обвинила Баку в «подлом ударе»

Азербайджанская диаспора в России (АДР) обвинила Баку в «политиканстве» и «подлом ударе» из-за оскорблений и хамства в адрес России и президента Владимира Путина. Представители общины опубликовали соответствующее заявление в телеграм-канале.

В заявлении сказано, что азербайджанская диаспора России ждёт от родного Баку помощи, а «вместо этого получает подлый удар» из-за того, что «чиновники в Баку продолжают игры в политиканство». Они используют всю свою медийную машину, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией.

«Большая статья АЗЕРТАДЖ, направленная против Российской Федерации, не имеет ничего общего с намерением помочь азербайджанцам на Урале. И большое сожаление вызывает, что уважаемый нами президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев и его чиновники совершенно не понимают, что оскорбляя Россию, они оскорбляют и диаспору и уже в который раз подставляют всех российских азербайджанцев под новые удары и усиливающееся давление», — сказано в заявлении.

В диаспоре также намекнули на тоталитарный характер «строя, царящего в Азербайджане», где десятилетиями несменяемо правит семья Алиевых.

В России высказались об ответных мерах в адрес Азербайджана

«Баку встаёт на тонкий лед, когда пытается выдать "характеристику" строю, при котором живут люди в России. Ведь в мире есть немало людей, которые дадут ещё более нелестные характеристики особенностям строя, царящего в Азербайджане. Далеко не факт, что в этом "соревновании" Азербайджан выиграет», — говорится в заявлении АДР.

В диаспоре призвал не Баку сосредоточиться «не на попытках нахамить Путину, а на обычной дипломатической работе и на оказании действенной помощи нашим землякам, подозреваемым в тяжких преступлениях».

По мнению АДР, власти Азербайджана должны «прекратить политические игрищами, бьющими по репутации общины азербайджанцев России» и «вести открытую дипломатическую работу, не прячась за конфликтными ситуациями».

Ранее делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву. Причиной депутаты назвали «акты насилия в отношении азербайджанцев» в Екатеринбурге, где силовики пресекли деятельность этнической группировки.

В ответ в Госдуме заявили, что Азербайджан «давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать».