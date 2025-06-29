Протоиерей Андрей Ткачев призвал женщин умерить амбиции

Женщины слишком многого хотят и требуют в современных реалиях, они не хотят быть в тени мужчин, несмотря на то что Бог сотворил мужа «человеком», а жену — «помощницей ему». Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев в видео на своей странице ВКонтакте.

«Об этом надо молиться, чтобы искать себе такую женщину, которая потом будет тебе крепким тылом, потому что за спиной всякого успешного мужчины стоит мудрая женщина, которая не хочет светиться и вылазить из-под мужчины», — заявил он.

По мнению священника, такими качествами обладает жена офицера, которая является умным человеком, знающим свое место, умеющая ждать и умерять требования ради высшей цели. Ткачев добавил, что сейчас женщинам «вкладывают в уши», что они достойны большего, и они начинают искать это, делая себя вечно неспокойными и неудовлетворенными.

До этого старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло призвал по воскресеньям закрывать гипермаркеты для улучшения демографической ситуации в России. По мнению священника, людям не хватает возможностей для восстановления, у людей нет времени отдыхать и расслабляться.