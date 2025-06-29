В Госдуме ответили Азербайджану на остановку всех культурных мероприятий с РФ

В Госдуме отреагировали на заявление Минкультуры Азербайджана о том, что в связи с задержанием в Екатеринбурге граждан республики отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли и выставки по линии государственных и частных учреждений России.

Ранее азербайджанские СМИ распространили сведения, что при задержании погибли два брата Сафаровых, а еще восемь человек поучили телесные повреждения. В СК РФ сообщали, что в Екатеринбурге были задержаны участники преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.

"Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать", - обратил внимание представитель Комитета Госдумы по делам СНГ в интервью порталу "Лента.ру".

Депутат отметил, что у него не вызывает никакого удивления то, что произошло. По его словам, любой повод "гипертрофируется и все это подается как злая воля со стороны России". В Госдуме также отметили, что в Баку раздаются голоса о пересмотре отношений с Россией.