В Нижнем Новгороде на рекламном экране, расположенном на автобусной остановке, транслировали порноролик, сообщает Telegram-канал «Ni Mash».

«Нижегородцы заметили видео с контентом 18+ на автобусной остановке. Реклама с непристойностями крупным планом показывалась на «Металлургической». Жители возмутились — мимо ходят дети и пенсионеры», — сообщает канал.

Полиция проводит проверку.

До этого в подмосковном Раменском пассажиры автобуса сняли на видео водителя, который просматривал порноролики во время движения.

По словам очевидцев, водитель увлекся просмотром контента и несколько раз выехал на встречную полосу. После того как пассажиры сделали мужчине замечание, он пытался оправдаться, что пролистывал новости.