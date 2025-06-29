Североатлантический циклон накроет Центральную Россию уже вечером 29 июня, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что на Центральную Россию наступает осень — аномальные обложные дожди (выпадет 50% от месячной нормы), штормовой ветер и рекордно низкое атмосферное давление.

По его словам, в течение дня инициатива перейдет к североатлантическому циклону, из-за чего небо затянут густые облака, во второй половине дня зарядят интенсивные дожди (до 15 мм).

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Столбики термометров будут колебаться от +19° до +22°. Показания барометров стремительно будут падать и вечером составят 729 мм рт. ст., что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей, предупредил синоптик.

«В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад! Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью!», — подчеркнул Тишковец.

По его данным, «гарантированно ожидается» пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни (ожидается 14 мм, рекорд 19,0 мм — в 1980 году), усилится ветер западных и северо-западных румбов в порывах достигая штормовых 17 м/с.

Температура воздуха ночью в столице +9°…+12°, днем всего +12°…+15°, что соответствует климатической норме начала осени. Так свежо в конце июня в городе последний раз было в 1962 году (+14°) и 1976 году (+14,7°), констатировал специалист.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что ныряющие циклоны стали «бедой» нынешнего лета.

В последний день июня, заметила она, центр циклона с севера Норвегии «нырнет» на Владимирскую область, атмосферное давление понизится до рекордно низких значений, и «дождя выпадет много».

За счет дождя и сильного ветра днем температура воздуха не выше 15°. Поэтому в понедельник, 30 июня, нужно и одеваться теплее, и без зонтов и дождевиков не обойтись, констатировала Позднякова.