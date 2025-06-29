В России появился новый праздник

В России официально ввели новый профессиональный праздник — День российской адвокатуры. Его будут официально отмечать 31 мая, соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В сообщении кабмина сказано, что именно 31 мая отмечают в адвокатском сообществе России как профессиональный праздник.

В этот день в 2002 году был подписан федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Он заложил принципы организации и деятельности современных адвокатов.

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«Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности», — сказано в сообщении правительства.

Отмечается, что решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина.