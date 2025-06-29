Стало известно, в чем призналась Талызина за пять дней до смерти

«Плохо. Боюсь»: в чем призналась звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина за пять дней до смерти
21 июня ушла из жизни звезда советского кино Валентина Талызина. За несколько дней до смерти актриса дала интервью для программы «Секрет на миллион» на НТВ. В беседе с Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева рассказала об эфире с артисткой и о том, что она говорила перед уходом.
По стечению обстоятельств последнее интервью Валентина Талызина дала программе «Секрет на миллион», которая вышла в эфир 28 июня. Выпуск был записан всего за пять дней до смерти актрисы. В январе этого года народной артистке РСФСР исполнилось 90 лет, но она продолжала работать, несмотря на тяжелую болезнь. Вместе с тем, отвечая на вопрос о возрасте, знаменитость призналась: она боится этой цифры, будто чувствуя приближающийся конец.
«Плохо. Боюсь», — заявила Валентина Талызина в ответ на вопрос: «Как Вы относитесь к своему возрасту?»
Несмотря на успешную карьеру, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» так и не смогла устроить личную жизнь. С единственным официальным мужем Валентина Талызина развелась из-за его алкоголизма и измен, а романы не заканчивались свадьбой. Актриса нашла утешение в дочери и внучке, которые пошли по ее стопам.
«Вообще Талызины все непростые, очень харизматичные, очень сложные», — отмечала артистка.
Оглядываясь назад и размышляя о своей жизни, Валентина Талызина признавалась: она ни о чем не жалеет и принимает все как данность: «Что жалеть? Жизнь прошла, и она прошла так, как прошла».
Напомним, Валентины Талызиной не стало 21 июня в возрасте 90 лет. Состояние звезды «Иронии судьбы» резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на это, актриса не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра.
Ранее мы писали о том, что незадолго до смерти Валентина Талызина вспомнила о предательстве внучки: «Они сделали такую подлость».