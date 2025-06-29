Появились подробности о состоянии владельца парка «Тайган»

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков сам себя обслуживает, много пишет, рассказала журналистам пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Ролик опубликовало «Радио Sputnik» в Telegram-канале.

Напомним, что при нападении молодого льва Зубков получил множественные травмы — были повреждены мышцы шеи и задета грудная полость.

По словам пресс-секретаря, Зубков все еще остается в реанимации краевой больницы Краснодара. Вместе с тем, состояние стабильное, угрозы жизни нет.

«Он ходит по палате, умывается, сам себя обслуживает. Единственное — он не разговаривает, но активно пишет — распоряжения, заметки, мысли. Пишет много. Кушает сам, никаких проблем с пищеводом, как писали. Всё хорошо, насколько это возможно в его ситуации», — отметила Алексагина.

Ранее в пресс-службе парка сообщили, что в четверг, 26 июня, Зубков начал самостоятельно передвигаться по палате.

В «Тайгане» констатировали, что владелец парка идет на поправку, врачи заверяют, что перспективы замечательные.