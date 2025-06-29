В России начали резко обрывать часть телефонных разговоров: в чём дело

Часть россиян столкнулась с резким прерыванием разговоров по телефону.

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По информации Forbes, такие ситуации начали происходить с клиентами одного из крупных отечественных операторов, входящих в, так называемую, «большую четвёрку», сообщает ИА DEITA.RU.

Абоненты одной из ведущих компаний отечественного рынка мобильной связи начали замечать, что некоторые звонки стали обрываться. Как оказалось, подобные случаи стали результатом введения новой системы защиты от мошенников.

Компания приняла решение автоматически завершать все разговоры своих клиентов по телефону при условии, что в их процессе к ним на телефон приходит СМС либо от портала «Гослуслуг», либо от какого-либо российского банка.

Это нужно для того, чтобы разного рода злоумышленники не смогли получать от человек заветный код, который они просят продиктовать прямо во время звонка. Разъединение позволяет устранить риска такого исхода и защитить абонента.

Важным моментом в данное случае является то, что со стороны самих граждан не нужно предпринимать никаких действий для начала работы нововведения. Оно действует по умолчанию, так что подключать его отдельно не нужно.