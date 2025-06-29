Turkish Airlines вновь не доставила вовремя багаж пассажиров во Внуково

Часть багажа пассажиров, летевших рейсами Turkish Airlines, не была доставлена в аэропорт Внуково. Оставшиеся 109 мест багажа доставят рейсом из Стамбула, вылет которого был запланирован 07:10 мск, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"Уважаемые пассажиры, прибывшие в аэропорт Внуково рейсами ТК 3160, ТК211, ТК3038 и ТК3050, багаж которых не был доставлен авиакомпанией. Аэропорт Внуково своевременно увеличил количество сотрудников и в ускоренном режиме обработал заявки пассажиров указанных рейсов по розыску багажа, принято 223 заявления на 388 мест багажа. Из них 279 мест были доставлены рейсом ТК419", - говорится в сообщении.

Во Внуково добавили, что оставшуюся часть доставят рейсом ТК413, вылет которого был назначен на 07:10 мск из Стамбула.

Там подчеркнули, что получать дополнительную информацию и решать вопрос по возврату и получению багажа следует от представителей перевозчика, чей офис во Внуково находится на третьем этаже.

14 июня рейсами Turkish Airlines был доставлен не весь багаж пассажиров, российские авиационные власти рекомендовали турецкой авиакомпании в кратчайшие сроки решить вопрос с его доставкой. Тогда багаж пассажиров Turkish Airlines сняли с рейсов из-за максимальной взлетной массы ВС.