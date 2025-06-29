Стало известно об изменениях в использовании газовых баллонов на даче

В России планируется создать единую систему цифрового учета газовых баллонов, что особенно актуально для садовых товариществ и дачных поселков, считает депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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"Дачные кооперативы и СНТ традиционно активно используют газовые баллоны для отопления и приготовления пищи. Однако отсутствие централизованного учета приводит к печальным последствиям - ежегодно фиксируются десятки случаев взрывов из-за использования неисправного оборудования", - отмечает Никита Чаплин.

Новая система предполагает создание федерального реестра, куда будут внесены все баллоны - как находящиеся в эксплуатации, так и новые.

"Для дачников это означает, что при заправке баллонов их обязательно проверят на соответствие требованиям безопасности и внесут в общую базу данных. Это дополнительная гарантия того, что вы получаете исправное оборудование", - пояснил депутат. Особое внимание уделяется вопросу старых баллонов. "По нашим данным, около 75% баллонов в СНТ уже выработали свой ресурс. Новые правила позволят вывести их из оборота и заменить на безопасные", - подчеркнул Никита Чаплин.

Для председателей СНТ новые правила означают дополнительные обязанности. "Руководителям товариществ придется вести учет используемых баллонов на территории и информировать членов кооператива о необходимости проверки и регистрации оборудования", - отметил депутат.

При этом Никита Чаплин успокоил дачников: "Мы понимаем, что резкий вывод из эксплуатации старых баллонов может создать проблемы. Поэтому будет предусмотрен переходный период, в течение которого можно будет бесплатно проверить и зарегистрировать оборудование".

Для СНТ это еще и вопрос снижения страховых тарифов. Учет баллонов и контроль их состояния позволят уменьшить риски и, как следствие, стоимость страховки для всего товарищества, добавил председатель Союза дачников Подмосковья.