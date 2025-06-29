29 июня: какой праздник отмечают в России и мире

29 июня 2025 года в России поздравляют кораблестроителей и вспоминают подвиг партизан в годы Великой Отечественной войны. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в последнее воскресенье июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

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Праздники в России

День партизан и подпольщиков

29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), которая признавала необходимость создания партизанских отрядов. За годы Великой Отечественной войны партизанами стали более миллиона человека. Более шести тысяч отрядов и соединений действовали на оккупированных территориях — партизаны уничтожали фашистские пункты связи, пускали под откос поезда противника, сбивали самолеты и брали в плен немецких солдат.

~ 250 советских партизан были представлены к званию Героя Советского Союза

Какие еще праздники отмечают в России 29 июня

День кораблестроителя в России.

Праздники в мире

Международный день тропиков

29 июня 2014 года нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи представила Доклад по тропикам, в котором отмечается чрезвычайная важность тропических регионов для всей планеты. По ООН, к 2050 году в тропиках будут проживать большинство людей в мире и две трети всех детей на планете. Именно в тропиках сконцентрировано более 50 процентов возобновляемых водных ресурсов Земли.

При этом почти половина населения региона страдает от нехватки воды, жители тропиков чаще, чем люди в других уголках планеты, испытывают недоедание из-за высокого уровня бедности. В числе прочих проблем: изменение климата, вырубка лесов и демографический кризис.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 июня

День учреждения Нобелевской премии; День независимости Сейшельских островов; День поисков кладов и секретов; Международный день грязи.

Какой церковный праздник 29 июня

Торжество святых Петра и Павла у католиков

29 июня католики Петра и Павла. Согласно преданию, апостол Петр был первым из призванных Христом 12 апостолов. Его имя Кифа (по-латински Петр) переводится как «камень» — Иисус говорил, что Петр станет тем камнем, на котором будет основана Церковь. И действительно, после Сошествия Святого Духа Петр стал первым Римским епископом.

Апостол Павел, в противовес Петру — сыну простого рыбака, Рима. Павла принято называть «Апостолом язычников», считается, что именно он придал учению Христа форму и структуру, превратил его в полноценную религию и основал его богословие.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 июня

День памяти священномученика Тигрия и мученика Евтропия Константинопольских; День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского; День памяти преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца; День памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского.

Приметы на 29 июня

Вечером появился туман — погода станет лучше; Играют воробьи — к теплу; Воды в реке стало больше — к ясной погоде, меньше — к дождю; Вороны повернулись клювами в одну сторону — жди сильного ветра.

Кто родился 29 июня

Школьница Саманта Смит прославилась на весь мир в разгар холодной войны. 10-летняя американка написала письмо главе СССР Юрию Андропову с США, и что он готов сделать, чтобы этому помешать. В итоге Саманта получила не только ответ, но и приглашение за океан.

Девочка побывала в Москве и Ленинграде, провела смену в пионерском лагере «Артек». Имя Саманты Смит стало символом оттепели в советско-американских отношениях. Жизнь юного посла доброй воли трагически оборвалась в 1985 году в результате авиакатастрофы. В 2025 году Саманте исполнилось бы 53.

Иосиф Павлиашвили, так на самом деле зовут артиста, начинал карьеру как скрипач, но на рубеже 1990-х и 2000-х прославился на российской эстраде в качестве певца. За годы карьеры Павлиашвили выпустил восемь сольных альбомов, самые известные его песни — «Ждет тебя грузин», «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони».

Кто еще родился 29 июня

Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944) — французский писатель и профессиональный летчик; Сергей Обухов (51 год) — российский хоккеист с мячом, чемпион мира; Николь Шерзингер (47 лет) — американская певица; Гурбангулы Бердымухамедов (68 лет) — экс-президент Туркменистана.