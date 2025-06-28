Новогодние каникулы в 2026 году могут продлить до 12 января

Сделать 9 января 2026 года выходным днем предложили в Госдуме. Инициатива исходит от депутата Ярослава Нилова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

9 января придется на пятницу, а значит, его нужно сделать выходным, "чтобы не мучить людей одиночной пятницей между каникулами и уикендом", считает он.

По словам депутата, если идею реализуют, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января. 12 января будет первым рабочим понедельником.