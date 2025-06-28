Путин призвал обеспечить студентам возможность «поддерживать штаны»

Президент России Владимир Путин заявил, что заработная плата в студенческих отрядах в размере 60–70 тысяч рублей в месяц является недостаточной, отметив, что в свое время получал там больше. Об этом он сообщил в субботу, 28 июня.

Во время церемонии открытия молодежных центров в российских регионах командир линейного студенческого отряда из Архангельской области, отвечая на вопрос президента, сообщила, что ее месячный заработок составлял около 60–70 тысяч рублей.

— Вы должны позаботиться о том, чтобы с местными властями поработать над тем, чтобы и пользу принести, и денюжку заработать, которая помогла бы студентам штаны поддерживать в течение года, — цитирует Владимира Путина News.ru.

Из результатов исследования стало известно, что заработная плата молодежи в России растет быстрее, чем в среднем по стране. В частности, доходы зумеров демонстрируют высокие показатели в сфере добычи полезных ископаемых (109 тысяч рублей), строительстве (94 тысячи рублей), транспортировке и хранении (87 тысяч рублей), а также информации и связи (88 тысяч рублей).

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин заявил, что на данный момент в России наблюдается недостаточный уровень зарплат. Глава государства призвал Государственную думу в короткие сроки принять правительственный пакет проектов касательно улучшения трудового законодательства.