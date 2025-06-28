В детском центре "Смена" открылся первый фестиваль науки

Первый фестиваль науки открылся в субботу во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Смена" в Краснодарском крае, объединив более 850 школьников из 47 регионов России. Дан старт циклу мероприятий Всероссийского научно-просветительского проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются", реализуемого при поддержке гранта Минобрнауки России Адыгейским государственным университетом (АГУ) в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщил ТАСС руководитель проекта, ректор АГУ, вице-президент Российского союза ректоров Дауд Мамий.

"В 2024 году мы впервые провели серию фестивалей науки для детей, отдыхающих во ВДЦ "Орленок", участниками которых стали более 16 тыс. школьников из России и 13 зарубежных стран. Ребята принимали участие в уникальных мастер-классах, в опытах и экспериментах, слушали лекции известных российских ученых, смотрели научно-популярные фильмы. Такой формат популяризации науки оказался очень востребованным, поэтому в этом году мы решили не только продолжить практику проведения фестивалей науки в "Орленке", но и масштабировать проект, организовав подобные фестивали в ВДЦ "Смена", - сказал он.

Ректор уточнил, что популяризация науки и технологий поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии, при этом, возможно, отдав предпочтение приоритетным для России направлениям, связанным с достижением технологического лидерства. В рамках проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются" с июня по сентябрь запланировано проведение пяти фестивалей науки для школьников - два из них пройдут в "Смене", три - в "Орленке".

На территории детского центра работают "Научная мастерская", на станциях которой ребята участвуют в опытах и экспериментах по физике и химии, научном крио-шоу, знакомятся со строением Солнечной системы, разгадывают математические головоломки, создают модель ДНК-человека и вычисляют нулевого пациента в ролевой игре по изучению модели распространения эпидемии. Дан старт соревнованиям в физическом биатлоне и игре в дрон-баскетбол, командном чемпионате по интеллектуальным играм "Стихии науки" и конкурсе фотографий "Мир глазами детей".

В лаборатории научного кино для школьников ребятам покажут документальный фильм "Влюбленные в математику" режиссера Ольги Ажнакиной о современных ученых, посвятивших жизнь точным наукам. Специальным гостем фестиваля стала член-корреспондент РАН, профессор и доктор медицинских наук Ольга Кобякова, которая прочитает открытую лекцию "Мир в котором будешь жить ты. Что говорит наука".

Следующий фестиваль науки в ВДЦ "Смена" пройдет 20 июля.