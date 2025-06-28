Кадыров рассказал, как Путин поздравил его сына со свадьбой

Президент России Владимир Путин лично поздравил Адама Кадырова с женитьбой и направил искренние теплые пожелания в адрес молодоженов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В телеграм-канале Кадыров поблагодарил Путина за теплые личные поздравления в адрес новобрачных.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за Ваше личное поздравление внука Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — написал глава республики.

По его словам, он невероятно ценит то, что президент РФ чтит память первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Благодарю вас за все тёплые поздравления в адрес молодожёнов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — отметил Кадыров.

Семнадцатилетний Адам Кадыров является помощником главы Чечни и возглавляет Службу безопасности Рамзана Кадырова. Ранее стало известно о его женитьбе.