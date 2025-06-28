Что известно о состоянии ребенка, которого швырнули на пол в Шереметьеве

23 июня гражданин Белоруссии Владимир Витиков поднял на руки и со всей силы швырнул на пол ребенка в зоне выдачи багажа в Шереметьеве. Спустя три дня ребенок впервые приоткрыл глаза. Что известно о состоянии малыша — в материале «Вечерней Москвы».

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Как произошло нападение

Инцидент произошел около часа ночи 24 июня в московском аэропорту Шереметьево. В зале ожидания находилась семья, прилетевшая из Афганистана. Их двухлетний сын играл рядом с чемоданом, когда к нему подошел неизвестный мужчина. Незнакомец внимательно огляделся, пытаясь обнаружить камеры наблюдения, после чего схватил мальчика за ноги, прокрутил в воздухе и бросил на пол с силой. Затем злоумышленник надел солнцезащитные очки, повернулся к родителям ребенка и безразлично развел руками.

Родители и очевидцы сразу бросились на помощь пострадавшему малышу. Когда один из свидетелей поднял мальчика, он уже не подавал признаков жизни. Нападавший попытался скрыться, но был оперативно задержан полицией.

Что говорят врачи

Ребенка срочно доставили в реанимацию Детского клинического центра имени Рошаля. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму, открытый перелом черепа и переломы основания. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, чтобы минимизировать нагрузку на мозг.

По словам детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, сейчас мальчика готовят к постепенному пробуждению от медикаментозного сна. Седацию уменьшают, и у ребенка уже проявляется двигательная активность: он приоткрывает глаза и показывает положительную динамику.

— Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко «лайт-режим». Готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу. У него проявляется двигательная активность. Он приоткрывает глазки, — рассказала омбудсмен.

При этом болевой синдром отсутствует, что является хорошим знаком.

О семье ребенка

Семья малыша живет в Москве, родители имеют российские паспорта. Недавно они вернулись из Кабула, где гостили у родственников. В семье есть еще один ребенок, а мать находится в ожидании третьего малыша. Медики отмечают, что прогноз лечения остается позитивным и мальчик получает всю необходимую поддержку для восстановления.

26 июня Химкинский городской суд отправил под стражу на два месяца, до 24 августа, Витикова, который швырнул на пол ребенка. В ходе заседания выяснилось, что мужчина ранее проходил лечение у психиатра, предположительно, с диагнозом «шизофрения». «Вечерняя Москва» рассказала, какое наказание грозит Витикову.