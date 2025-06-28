Синоптик рассказал о погоде в Центральной России

Центру европейской России предстоит пережить исторически холодную погоду 30 июня и 1 июля. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что на этих выходных в столичном регионе и соседних областях температура будет около 22 градусов, осадков не ожидается.

Резкие изменения произойдут во второй половине воскресенья. Начнется похолодание, пойдет интенсивный дождь.

«И 30 июня, и 1 июля температура будет на 4 градуса ниже нормы. Это холодная погода, этот период будет один из самых холодных в нынешнем веке», — сказал синоптик.

По его словам, в понедельник ночью в Москве и области прогнозируется от 5 до 10 градусов, а днем от 13 до 18. Во вторник прохладная погода сохранится.

Рекордно низкая ночная температура 30 июня была зафиксирована в 1879 году. Тогда воздух остыл до 5 градусов.