Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила молодежь с праздником, отметив особое внимание к обучению молодого поколения в России. В вузах и училищах страны готовят тысячи специалистов, которые будут сохранять и приумножать культурное наследие страны, сообщила Любимова в своем Telegram-канале.

"Обучению подрастающего поколения в России уделяется особое внимание. В регионах открываются школы креативных индустрий, в которых дети с малых лет постигают азы творческих профессий. Наши вузы и училища готовят тысячи специалистов, которые будут сохранять и приумножать богатое культурное наследие страны", - говорится в сообщении.

Любимова отметила, что День молодежи - яркий праздник, который наполнен весельем и летним теплом.

"Миллионы невероятно талантливых ребят совсем скоро начнут делать свои первые шаги во взрослую жизнь, двигаться навстречу грядущим свершениям. А мы с радостью поддержим их начинания", - добавила она.

Министр культуры России пожелала подрастающему поколению вдохновения и неиссякаемой энергии, а также верить в себя и добиваться успеха.