Стала известна дата свадьбы сына Рамзана Кадырова

Семнадцатилетний Адам Кадыров, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики, 28 июня сыграет свадьбу. О предстоящем событии сообщила его сестра Айшат Кадырова в личном блоге.

© Пресс-служба главы Чеченской Республики

Сначала она не раскрывала личность невесты, однако позже поделилась подробностями. В новом посте девушка рассказала, кто станет супругой Адама Кадырова.

По ее словам, семья главы Чечни давно знакома с избранницей. Девушка родилась в том же населенном пункте, что и Кадыровы. Невесту зовут Медни.

Кроме того, на просьбу поклонницы показать «кусочек праздника» она отметила, что в день свадьбы ей «бывает не до телефона». Также, по ее словам, свадебная церемония пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе семейства.

1 апреля Рамзан Кадыров назначил своего сына куратором регионального отделения Министерства внутренних дел РФ. По представлению 17-летнего чиновника руководителем оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Чечни также назначили Тимура Мусангузова.