В России с 1 июля изменятся правила хранения персональных данных

Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом вступит в силу с 1 июля 2025 года. Теперь работа над ними, от сбора до удаления, должна происходить только на территории России. Новые изменения прописаны в поправках к закону «О персональных данных».

© ТК «Звезда»

До 1 июля операторы персональных данных могут совершать все действия на серверах, которые находятся на территории России, но после этого должны передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным обработчикам. Однако после этой даты такие действия будут невозможны.

Отмечается, что не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся в иностранных государствах.

До этого обеспечение накопления, хранения и изменения данных на территории России относилось только к операторам персональной информации, теперь же это касается и обработчиков.