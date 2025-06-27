Силовики массово задерживают мигрантов в российском городе

В Вязьме Смоленской области проходит крупный антимигрантский рейд. Об этом сообщает «База» в пятницу, 27 июня.

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По информации телеграм-канала, Росгвардия по всему городу задерживает мужчин неславянской внешности. Рейд проходит на рынках, в торговых центрах и на дорогах.

Очевидцы записали видео, на котором один из задержанных говорит, что у него есть российский паспорт и он может его показать. Однако мужчина все равно был задержан.

В соцсетях предполагают, что поводом для массовой зачистки стало убийство молодого парня по имени Артем, которое произошло несколько дней назад.

Молодой человек якобы вступился за друга и был зарезан. В региональном Следкоме отчитались о задержании пятерых убийц, не уточнив, кто они.

В связи с задержанием к жителям обратился глава Вяземского района Олег Смоляков с призывом воздержаться от провокаций в соцсетях, направленных на разжигание ненависти и розни.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали несколько десятков азербайджанцев. Среди них якобы ищут убийцу. В операции задействованы полицейские из главка и следователи СК.