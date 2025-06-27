Появились подробности состояния мальчика, пострадавшего в Шереметьево

Мальчик, которого бросили об пол в столичном аэропорту Шереметьево, приходит в себя, его готовят к выходу из медикаментозного сна. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, у мальчика проявляется двигательная активность, он приоткрывает глазки.

«Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко "лайт-режим". Готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу», — рассказала Мишонова.

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Она добавила, что врачи не наблюдают у мальчика болевого синдрома, однако понадобится еще время, чтобы он «смог подготовиться к пробуждению» и самостоятельно дышать. Медики дают позитивный прогноз по лечению мальчика, заключила Мишонова.

Напомним, что 23 июня в зоне прилета аэропорта Шереметьево мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был доставлен в больницу в стабильно тяжелом состоянии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина, прилетевший в РФ рейсом из Каира, признал вину и раскаялся. Известно, что до этого он состоял на учете из-за шизофрении.