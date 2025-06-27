Новое предсказание «Симпсонов»: конец света может наступить в это воскресенье

В эпизодах мультсериала «Симпсоны» обнаружили предсказание о конце света, которое произойдет 29 июня 2025 года. Об этом сообщает Neva.Today.

По данным издания, дата 29 июня 2025 года мелькала сразу в двух разных эпизодах «Симпсонов». Впервые она была замечена в эпизоде 1998 года «Нью-Йорк против Гомера Симпсона». Календарь с роковой датой появился в кадре перед тем, как Спрингфилд погрузился во тьму в результате полного отключения электроэнергии. После этого персонаж мультсериала Фрэнк Граймс кричит, что пришел конец, а Кент Брокман говорит: «Увидимся в каменном веке».

Также 29 июня появляется в эпизоде «Темный рыцарь и суд», которая вышла в свет в 2013 году, когда Чарльз Бернс делает замечание о «запланированном конце энергии».

Предсказания «Симпсонов» уже стали особым культурным феноменом. В частности, мультсериал удивительно точно описал историю с коррупцией в FIFA и пандемию COVID-19.