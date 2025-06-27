Россиян призвали не ждать скорого наступления более теплой погоды

Последние дни июня не принесут тепла, которого на протяжении всего месяца безнадежно ожидали жители Центрального региона. Такой новостью поделились синоптики Росгидрометцентра.

В субботу, 28 июня, а также в ночь на субботу, 29 июня, на западе и юго-западе Центрального округа сохранится неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории региона подрастет атмосферное давление, поэтому существенных осадков не ожидается.

Днем в пятницу ожидается плюс от плюс 15 до плюс 22 градусов тепла. Днем в субботу на северо-западе округа пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью в основном будет плюс 4-11 градусов Цельсия, на юго-западе региона — плюс 9-16 градусов. Температура 29 июня по сравнению с температурой 28 июня потеплеет на 1-3 градуса.

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В июле синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в некоторых регионах России. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в Москве большую часть июля ожидается облачность, а осадки выпадут примерно в половине дней месяца. Средняя дневная температура составит +23...+24 °С, ночная — до +13…+15°С.

В Санкт-Петербурге также прогнозируется облачная погода с периодическими осадками. Влажность воздуха при этом, по словам специалистов, останется повышенной.

«В Уральском регионе и в Сибири сохраняется риск ураганов, шквальных ветров и гроз. Повышенная грозовая активность ожидается в северо-западной и центральной частях страны: учащаются случаи сильных молний, гроз и торнадо» — говорится в материале.

Кроме того, в Западной Сибири и на Урале, как добавляют синоптики, возможна аномальная жара при дефиците осадков. В европейской части России и на юге также прогнозируется засушливый июль с дефицитом осадков и высокими температурами.

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Летняя погода вернётся в Москву во второй и третьей декадах июля, температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в предстоящие две недели, за исключением кратковременного роста показаний термометров в начале июля, кардинальные изменения в температурном фоне столичного региона вряд ли произойдут – жары не будет, нас ждет умеренное 20-градусное тепло с небольшими вариациями.

Синоптики рассказали, чем будет отличаться погода в центре и на юге России в июле

https://news.rambler.ru/moscow_city/54896893-sinoptiki-rasskazali-chem-budet-otlichatsya-pogoda-v-tsentre-i-na-yuge-rossii-v-iyule/

Согласно прогнозу синоптиков, июль в центральных регионах России будет дождливым, тогда как на юг страны в середине лета придет засушливая жара. В Москве и Петербурге ожидаются периодические осадки, но в целом погода будет облачной. Днем температура будет в районе плюс 23-23 градусов, а ночью плюс 13-15 градусов.

Как сообщает издание «Известия», Черноземью, Краснодарскому и Ставропольскому краям обещают один из самых засушливых летних сезонов за многие годы. На Северном Кавказе ожидается крупнейший дефицит осадков за многие годы. Все это потребует от местных властей принятия специальных мер, а граждан призывают соблюдать осторожность.

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На следующей неделе погода в Приморье сменится с аномального тепла на более прохладную и дождливую, сообщается в прогнозе Примгидромета. Об этом передает «Интерфакс».

Согласно сообщению ведомства, мощный гребень антициклона, обеспечивавший чрезмерно высокую температуру на прошедшей неделе, постепенно теряет свою силу. Его место займут циклоны и атмосферные фронты, что приведет к кратковременным осадкам практически на всей территории края.

Наиболее жаркий день на этой неделе ожидается в пятницу, 27 июня. Утро началось с показателей выше +30 градусов Цельсия, а дневная температура, вероятно, превзойдет исторический максимум для этого периода июня.

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