Заповедник «Пинежский» объявил набор волонтеров на лето

Заповедник «Пинежский», расположенный в Архангельской области, ищет волонтеров для работы в летний период. Об этом сообщили в национальном парке «Русская Арктика».

© Алексей Тачков, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»

Волонтеров будут привлекать к профилактическим противопожарным мероприятиям, расчистке просек, выполнению хозяйственных и ремонтных работ.

Волонтеров доставят из Архангельска до заповедника «Пинежский» и обратно. Проживание и питание - за счет принимающей стороны. Жить волонтеры будут на территории заповедника и на экологической базе «Пинежского» в посёлке Голубино.

Чтобы стать волонтером заповедника, потребуется предоставить медицинскую справку по форме 086/у и справку от нарколога-психиатра. Преимуществом будет, если кандидат принимал участие в полевых экспедициях, имеет опыт работы вдали от цивилизации в небольшом коллективе, умеет обращаться со строительными инструментами и знаком с правилами оказания первой медицинской помощи.

Предпочтение будут отдавать физически выносливым кандидатам и людям, имеющим статус добровольного пожарного с регистрацией в Сводном реестре добровольных пожарных

Желающим стать волонтерами заповедника необходимо заполнить анкету.

Заповедник «Пинежский» - особо охраняемая природная территория в Архангельской области. Он был создан для сохранения и изучения таежных комплексов юго-востока Беломорско-Кулойского плато.

Заповедник считается эталоном природы северной тайги. Только в Пинежском районе встречаются занесенные в Красную книгу растения венерин башмачок, арника альпийская, качим пинежский, адонис сибирский. В заповеднике насчитывается 23 вида редких животных.