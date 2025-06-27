Заповедник «Пинежский» объявил набор волонтеров на лето
Заповедник «Пинежский», расположенный в Архангельской области, ищет волонтеров для работы в летний период. Об этом сообщили в национальном парке «Русская Арктика».
Волонтеров будут привлекать к профилактическим противопожарным мероприятиям, расчистке просек, выполнению хозяйственных и ремонтных работ.
Волонтеров доставят из Архангельска до заповедника «Пинежский» и обратно. Проживание и питание - за счет принимающей стороны. Жить волонтеры будут на территории заповедника и на экологической базе «Пинежского» в посёлке Голубино.
Чтобы стать волонтером заповедника, потребуется предоставить медицинскую справку по форме 086/у и справку от нарколога-психиатра. Преимуществом будет, если кандидат принимал участие в полевых экспедициях, имеет опыт работы вдали от цивилизации в небольшом коллективе, умеет обращаться со строительными инструментами и знаком с правилами оказания первой медицинской помощи.
Предпочтение будут отдавать физически выносливым кандидатам и людям, имеющим статус добровольного пожарного с регистрацией в Сводном реестре добровольных пожарных
Желающим стать волонтерами заповедника необходимо заполнить анкету.
Заповедник «Пинежский» - особо охраняемая природная территория в Архангельской области. Он был создан для сохранения и изучения таежных комплексов юго-востока Беломорско-Кулойского плато.
Заповедник считается эталоном природы северной тайги. Только в Пинежском районе встречаются занесенные в Красную книгу растения венерин башмачок, арника альпийская, качим пинежский, адонис сибирский. В заповеднике насчитывается 23 вида редких животных.