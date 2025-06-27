Бывшего участника КВН признали иноагентом

Минюст России признал комика, бывшего участника КВН Евгения Трикоза иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По данным министерства, Трикоз принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также сообщается, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил РФ.

Также в реестр внесли видеоблогера Евгения Егорченко, психолога Ивана Звягина, юристов Артема Клыгу и Тамиллу Иманову и рэпера Дмитрия Иордатия, известного под псевдонимами Наум Блик, Dry Ice.

Ранее сообщалось, что Минюст вручил награду пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров). Ведомство оценило их вклад в изобличение иностранных агентов.