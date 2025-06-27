В РПЦ возмутились правилами русского языка

Отец Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, который раньше был частью Скорбященского монастыря, в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что писать слово «Бог» со строчной буквы — это грех. По его словам, это проявление атеистических взглядов, которые еще недавно были распространены в обществе.

Священнослужитель прокомментировал заявление специалистов Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук о том, что использование прописной буквы в слове «Бог» в русском языке определяется контекстом. В частности, в текстах, связанных с религией, слово «Бог» всегда пишется с заглавной буквы. Однако в устойчивых выражениях, таких как «бог с ним» или «слава богу», оно пишется со строчной.

«На мой взгляд, это грех. Выражение своего неуважения и неблагодарения Господу Богу. Мне кажется, это продолжение атеистической идеологии, которая господствовала сравнительно недавно, потому что Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога, можно писать только с большой буквы», – заявил отец Александр.

Ранее священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» протоиерей Виталий Рыбаков раскритиковал идею депутатов Госдумы расторгать браки с применением искусственного интеллекта. Он напомнил, что брак появился еще в раю по воле Бога, а искусственный интеллект работает как механизм.