В РПЦ возмутились правилами русского языка

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Альвиан возмутился правилами написания слова «бог» в русском языке. О несогласии с современными нормами он написал в Telegram.

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По словам священника, указание писать это слово со строчной буквы в таких примерах как «слава богу» и «не дай бог» идет вразрез с третьей заповедью.

«Русская православная традиция — писать с большой буквы. Так писали до прихода Ленина к власти. Для христианина фраза "слава Богу", это не устойчивое выражение, а прославление Творца» — заявил в блоге иерей РПЦ.

Он добавил, что «традиция» написания слова бог со строчной буквы возникла при большевизме.

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"Так что в Институте Виноградова РАН, или крестик снимите, или Бога с большой буквы пишите"священник Альвиан

Как ранее сообщили в институте Виноградова, написание слова «бог» с большой или маленькой буквы зависит от контекста его использования. В случае использования его в церковных текстах или в контексте монотеистических религий, писать его следует с заглавной буквы.