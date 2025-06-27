Психолог рассказал, как девушке дать отпор пикаперу на улице
Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером прокомментировал так называемые пикап-курсы блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), который призвал своих последователей брать незнакомых девушек «за задницы» и предлагать им интимную близость, а также рассказал, как действовать женщинам в случае домогательств на улице.
Пикап-курсы наподобие тех, что ведет Алекс Лесли, и то, что на них пропагандируют, — это вообще не про знакомства. Это инструкция по эксплуатации и насилию, замаскированная под «искусство соблазнения». В его советах я вижу не просто манипуляции, а системный подход к подавлению воли другого человека. Если называть вещи своими именами, можно сказать, что эти «курсы» учат не строить отношения, а ломать личность женщины. Такие «пикап-мастера», как Лесли, предлагают целенаправленно использовать психологические уловки, чтобы заставить женщину сделать что-то против ее воли. Они учат создавать искусственные ситуации и вызывать негативные эмоции, то есть устраивать эмоциональные качели, а также игнорировать отказы. И все это делается только ради одной цели – получить доступ к телу и вниманию женщины. И это уже не диалог, а одностороннее вторжение. В «советах» коуча женщина предстает не человеком, а целью, ресурсом, неким трофеем. Ее чувства, ее желания, ее право сказать «нет» здесь не имеют никакого значения. Единственное, что важно, это то, как ее «взломать». И в данном случает речь идет уже не просто о объективации, а о дегуманизации. Когда пикапер игнорирует отказ девушки от знакомства и продолжает ее навязчиво преследовать, отпускать в ее адрес уничижительные комментарии под видом игр или проверок, то это классический харассмент, это домогательство. Подобное поведение создает враждебную и даже угрожающую атмосферу. Когда методы курсов направлены на то, чтобы сломить волю женщины и вызвать у нее чувство вины, стыда или беспомощности, это уже чистое психологическое насилие. Это атака на психику. Согласие в здоровых отношениях– это их основа, а согласие в пикапе — это лишь досадное препятствие, которое пикаперу нужно обойти. Когда человек вынужден соглашаться на что-то в результате давления, манипуляции или угрозы, то это уже не согласие, а принуждение. Это та граница, за которой начинается насилие.Кирилл ЛипскийПсихолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии
У подвергшихся домогательствам со стороны пикаперов москвичек могут возникнуть проблемы с психологическим здоровьем, подчеркнул специалист.
«Женщины, которые сталкиваются с подобными техниками, не просто получают какой-то неприятный опыт и через некоторое время забывают о нем. Последствия такого психологического нападения могут быть крайне тяжелыми. К примеру, они могут начать сомневаться в собственной адекватности, в своих чувствах. Они могут начать думать, что сделали что-то неправильно или неправильно кого-то поняли. В результате человек может потерять опору под ногами. После этого каждое новое знакомство женщины превращается в «минное поле». Она начинает видеть угрозу в любом комплименте, в любом жесте внимания. Построить здоровые отношения становится практически невозможно, ведь базовое доверие уже было разрушено. Когда девушку постоянно объективируют и пытаются унизить, ее самооценка падает в пропасть, она чувствует себя каким-то товаром или игрушкой, а не ценной личностью. Кроме того, каждый новый контакт на улице может стать источником страха и сильной неконтролируемой тревоги, когда человек постоянно находится в режиме боевой готовности и ожидает атаки на личные границы. Так что у многих девушек подобный опыт становится причиной полноценной психологической травмы, которая может привести к посттравматическому стрессовому расстройству, к паническим атакам и депрессии. Эти «шрамы» невидимы, но они могут годами отравлять жизнь человека», - отметил эксперт, подчеркнув, что жертвы домогательств не должны винить себя в произошедшем и не оставаться с травмировавшим их опытом наедине, а искать поддержку.
Вместе с тем Липский рассказал, как девушкам действовать в случае домогательства на улице.
«Тут речь идет о своего рода «инструкции по выживанию на улице». Домогательство на улице – это не просто какая-то неловкая ситуация, а атака на личную безопасность и достоинство. Реакция здесь должна быть максимально быстрой и эффективной. Нужно очень быстро оценить угрозу и довериться интуиции. Внутреннее чутье – это лучший союзник в таких ситуациях. Если девушке кажется, что что-то не так, то так оно и есть на самом деле. Тут необходимо найти рядом с собой безопасные локации – кафе, магазины, людные места, полицейский участок, место, где установлена камера видеонаблюдения, и так далее. Кроме того, пикаперу необходимо дать бескомпромиссный отпор. Не нужно извиняться, не нужно что-то бормотать что-то себе под нос. Нужно прямо кричать: «Отойдите», «Отстаньте от меня», «Не прикасайтесь ко мне». Конечно, не всех девушек сразу получится закричать, но нужно пытаться. Голос должен стать оружием. Если же агрессор не отступает, нужно звать людей на помощь и указывать прямо на него. Мол, вот мужчина в синей куртке меня домогается, вызовите полицию. Это сделает из свидетелей данного процесса его активными участниками. Так же нужно отметить, что бегство в подобной ситуации не будет проявлением слабости. Это эффективная тактика. Кроме того, если это безопасно, происходящее можно начать снимать на видео. Это хороший инструмент для привлечения человека к ответственности. Но здесь нужно учитывать, что безопасность важнее снятых кадров», - сказал психолог.
Если агрессия со стороны мужчины переходит в физическую угрозу, девушка должна защищать себя всеми доступными способами, подчеркнул эксперт.
«Самозащита очень важна. Нужно кричать, царапаться, бить, использовать при этом ключи, сумку – все, что есть под рукой. Жизнь в данном случае важнее всего… Также необходимо заявлять об инцидентах в полицию. Каждый случай домогательства, каждый акт насилия должен быть зафиксирован. Это вклад как в собственную безопасность, так и в безопасность других женщин. Это возможность привлечь преступника к ответственности», - заключил специалист.
Ранее в Москве был задержан один из участников курса для мужчин «Гуру соблазнения» блогера и автора тренингов Алекса Лесли. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержанный — 1993 года рождения, уроженец Тульской области. В ближайшее время он будет передан в следственные органы.