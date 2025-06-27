Пикап-курсы наподобие тех, что ведет Алекс Лесли, и то, что на них пропагандируют, — это вообще не про знакомства. Это инструкция по эксплуатации и насилию, замаскированная под «искусство соблазнения». В его советах я вижу не просто манипуляции, а системный подход к подавлению воли другого человека. Если называть вещи своими именами, можно сказать, что эти «курсы» учат не строить отношения, а ломать личность женщины. Такие «пикап-мастера», как Лесли, предлагают целенаправленно использовать психологические уловки, чтобы заставить женщину сделать что-то против ее воли. Они учат создавать искусственные ситуации и вызывать негативные эмоции, то есть устраивать эмоциональные качели, а также игнорировать отказы. И все это делается только ради одной цели – получить доступ к телу и вниманию женщины. И это уже не диалог, а одностороннее вторжение. В «советах» коуча женщина предстает не человеком, а целью, ресурсом, неким трофеем. Ее чувства, ее желания, ее право сказать «нет» здесь не имеют никакого значения. Единственное, что важно, это то, как ее «взломать». И в данном случает речь идет уже не просто о объективации, а о дегуманизации. Когда пикапер игнорирует отказ девушки от знакомства и продолжает ее навязчиво преследовать, отпускать в ее адрес уничижительные комментарии под видом игр или проверок, то это классический харассмент, это домогательство. Подобное поведение создает враждебную и даже угрожающую атмосферу. Когда методы курсов направлены на то, чтобы сломить волю женщины и вызвать у нее чувство вины, стыда или беспомощности, это уже чистое психологическое насилие. Это атака на психику. Согласие в здоровых отношениях– это их основа, а согласие в пикапе — это лишь досадное препятствие, которое пикаперу нужно обойти. Когда человек вынужден соглашаться на что-то в результате давления, манипуляции или угрозы, то это уже не согласие, а принуждение. Это та граница, за которой начинается насилие.

Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии