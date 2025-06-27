В России предложили учредить связанный с СВО праздник

Руководитель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал учредить в России региональный День ветеранов боевых действий на новых территориях, который будет отмечаться 1 июля. Он уже направил обращения к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, а также руководителям Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.

© Вечерняя Москва

— Эта дата с 2009 года неофициально отмечается в России как день памяти и благодарности тем, кто защищал интересы страны. Несмотря на многолетние усилия ветеранских организаций, праздник до сих пор не закреплен на федеральном уровне, — сказал общественник.

Он добавил, что инициатива получила поддержку в нескольких региона РФ. По его словам, в 2023 году в Госдуме обсуждалось обращение к президенту России Владимиру Путину для официального учреждения даты, сообщает News.ru.

Москва является одним из лидеров по объемам поддержки участников специальной военной операции. Это следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций опубликованного политологом Дмитрием Орловым.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столица реализует комплекс мер для поддержки военнослужащих, их семей, жителей новых территорий и граждан, пострадавших в приграничных регионах.