Вернувшегося в Россию Козловского обвинили в корысти

Продюсер Сергей Дворцов объяснил возвращение актера Данилы Козловского на российскую сцену его корыстными мотивами. Об этом он рассказал аif.ru.

Дворцов назвал актера «человеком-выгодой», не готовым отказываться от гонораров. По мнению продюсера, Козловский осознает, что только на родине российские артисты могут добиться признания и заработать крупные суммы. Он допустил, что со временем актер сможет восстановить свою репутацию.

«Я могу быть уверенным на 100 процентов, что он "переобуется" и начнет высказываться в пользу нашей страны. Это поможет найти точки соприкосновения и реабилитироваться. Но не сразу», — предположил Дворцов.

Данилу Козловского призвали выгнать из России

Ранее стало известно, что Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра имени Ермоловой. Премьера постановки, приуроченной к столетию произведений русского поэта Корнея Чуковского, состоится в сентябре 2025 года.