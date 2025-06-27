Фестиваль «Луховицкий огурец» пройдет в Подмосковье 5 июля

На площади у дома культуры «Старт» в Луховицах 5 июля состоится ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Концепция фестиваля включает насыщенную программу. Уже с 12:00 начнут работать фудкорт, сельскохозяйственная ярмарка, торговые площадки и аттракционы, что создаст праздничную и яркую атмосферу с ранних часов. Официальное открытие запланировано на 14:00, после чего в 15:00 стартует концертная программа. Гости смогут насладиться выступлениями народного коллектива «Театр песни «Остров» из Воскресенска, а также групп «Славяне» и COVER из Луховиц», – говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что для гостей приготовят блюдо «Луховицкий рассольник» в казане объемом 170 литров. Также посетители смогут принять участие в шеф-стендапе «Шефы бьются с огурцами», где шеф-повара борются за звание лучшего, соревнуясь в создании оригинальных блюд из огурцов. Кроме того, для гостей подготовят мастер-классы и лекции, где профессиональные повара поделятся секретами кулинарного мастерства.

В пресс-службе отметили, что регион известен высокой урожайностью огурцов – за первую половину текущего года подмосковные фермеры и сельскохозяйственные предприятия собрали около 47 тыс. тонн.