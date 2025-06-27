Боец СВО стал отцом королевской двойни после смерти в бою

Участник специальной военной операции (СВО) из Ростовской области стал отцом двойни после смерти в бою. Об этом сообщает в Telegram газета «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный ЗАГС.

У солдата родилась королевская двойня — так называют разнополых близнецов.

Отца Михаила и Ксении — такие имена дали новорожденным — не стало за несколько месяцев до их рождения. В семье есть еще один ребенок.

Ранее в Ростове-на-Дону смогли установить родство девочки с другим бойцом СВО – таким было последнее желание военнослужащего. Провести тест ДНК удалось по крови, запекшейся на униформе солдата. Самому ему спастись не удалось.