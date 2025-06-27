Командир «Ахмата» заявил о неправильном поведении потерявших совесть россиян
Устраивать вечеринки в период специальной военной операции (СВО), когда российские военные защищают духовно-нравственные ценности, неправильно. Об этом заявил в Апти Алаудинов.
По словам военного, такое поведение свойственно потерявшим совесть россиянам.
"В то время, когда гибнут ребята, защищая нашу страну, защищая духовно-нравственные ценности, устраивать какие-то шумные шабаши -- это неправильно ни с какой позиции"Апти Алаудинов
Какая из шумных вечеринок стала поводом для высказывания Алаудинова, генерал не уточнил.
Ранее сообщалось, что силовики провели рейд в петербургском клубе Kontrkult, где проходила рейв-вечеринка. Официальные причины рейда не раскрывались. По словам очевидцев, некоторых посетителей сажали в автозаки.