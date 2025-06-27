Симоньян обратилась к армянам из-за ситуации вокруг Гарегина II

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что после недавнего визита премьера Армении Никола Пашиняна в Турцию начались обыски в резиденции католикоса Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Утром 27 июня полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри. СМИ сообщили, что против главы епархии Микаела Аджапахяна возбуждено дело, и его, среди прочего, обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Позже появилась информация, что армянский спецназ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина - монастырского комплекса, духовного и административного центра ААЦ, где находится престол католикоса. По данным «Spitnik Армения», к силовикам вышел Гарегин II.

«Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы - как это уже случалось в нашей истории?» - так это прокомментировала Симоньян.

Пашинян ранее критиковал ААЦ и призывал Гарегина II покинуть пост, обвиняя его в нарушении обета безбрачия. Премьер предложил создать координационную группу для организации переизбрания главы ААЦ в целях «защиты верующих и духовной чистоты».

Спецслужбы Армении зашли в резиденцию главы Армянской церкви

В ответ в ААЦ заявили, что призывы Пашиняна продиктованы политическими целями и представляют собой попытку умалить авторитет церкви, «заглушить ее голос» и ослабить ее влияние в общественной жизни. В ААЦ часто критиковали политику Пашиняна, в основном из-за событий в Нагорном Карабахе, перешедшем под полный контроль Азербайджана.

На фоне конфликтов Пашиняна с ААЦ главе промышленно-строительной группы «Ташир» Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. В пресс-службе бизнесмена заявили, что попытки представить его гражданскую позицию как угрозу направлены на запугивание и подавление инакомыслия.

Следственные действия в его отношении связывают с тем, что Карапетян выступил с поддержкой ААЦ после заявлений Пашиняна. После обысков у бизнесмена Пашинян потребовал национализировать «Электросети Армении» Карапетяна.