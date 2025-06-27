Пророчества отца Николая сбывается: что ждет Россию

Одним из наиболее почитаемых старцев России является Николай Гурьянов. Он жил в XX веке, прошел через Великую Отечественную войну и, несмотря на отношение к церкви в СССР, был искренне верующим человеком. Он оставил после себя предсказания о будущем.

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Когда Гурьянов был еще студентом, он выступил против сноса храма, за что был отчислен из университета. Он решил посвятить жизнь служению Богу и стал псаломщиком. Однако из-за гонений на религии оказался в лагере в Сыктывкаре. После войны он отправился на остров Залит, где нашел свою обитель. На протяжении 40 лет к нему совершали паломничество люди, отмечая благотворное влияние старца. Но не менее важным было услышать его слова.

Так, в начале 90-х Николай предсказывал, что Россию и церковь ждут тяжелые времена, так как «число правит везде». Эти слова интерпретируют как свойственную для того времени стремление к деньгам и отход от духовных ценностей. Были у него пророчества и для нынешнего времени.

«Россия – как на передовой. Потом придет военный – власть строгая, с погонами. Но и это не навсегда. Потом – православный царь. Вы сами это увидите», – говорил отец Николай.

Сейчас его пророчества наиболее важны, так как уже воспринимаются реально, отмечает телеканал «Царьград».

Ранее «ФедералПресс» публиковал пророчества о завершении СВО.